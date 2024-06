Chi potrebbe diventare il nuovo capitano in caso di cessione Di Lorenzo? Tre indiziati ed una suggestione

Il tira e molla tra Giovanni Di Lorenzo ed il Napoli avrà sicuramente un peso anche nelle dinamiche di spogliatoio. Conte, ve lo avevamo raccontato in esclusiva lo scorso 25 maggio, farà di tutto per far tornare sui suoi passi il capitano che, tramite il suo agente Mario Giuffredi, ha fatto intendere che il proprio ciclo napoletano si è chiuso. Cosa potrebbe accadere nell’eventualità di una cessione di Di Lorenzo?

Nuovo capitano Napoli, chi può sostituire DI Lorenzo

Al di là dell’aspetto tecnico tattico, è inevitabile capire chi in quel caso raccoglierebbe l’eredità della fascia da capitano all’interno della rosa. Conte è un leader, un trascinatore. Anche quando Del Piero si prese la fascia ai tempi della Juventus, l’attuale allenatore del Napoli non la prese come una sorta di un degradamento. Per Conte infatti, si è capitani nel dna e non c’è bisogno a tutti i costi del riconoscimento sul braccio.

Tornando alle cose di casa Napoli, se davvero la rottura tra Di Lorenzo ed il Napoli risultasse insanabile anche con l’intervento deciso di Conte, uno dei primi indiziati a vestire la fascia da capitano sarebbe senza dubbio Amir Rrahmani il quale già in passato ha indossato la fascia proprio quando Di Lorenzo non ha giocato. Anche le idee Meret (a patto prolunghi il contratto in scadenza tra una stagione) e Lobotka sarebbero idee valide.

Sui social impazza anche la suggestione di vedere Kvaratskhelia capitano, senza dubbio sarebbe un riconoscimento importante per il ragazzo. Guardando più in là ci sarebbero anche Mario Rui e Juan Jesus. Al portoghese però, per ammissione dello stesso suo manager, è stato chiesto di lasciare Napoli. Vedremo cosa accadrà. Tutto dipenderà da Di Lorenzo.