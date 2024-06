"Devi restare, riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti", "No, voglio la Juve". Criscitiello svela il colloquio Conte-Di Lorenzo

Calciomercato Napoli, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, su X ha rivelato il contenuto di una telefonata che sarebbe avvenuta venerdì tra l'allenatore del Napoli Antonio Conte ed il capitano Giovanni Di Lorenzo:

"Venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti” Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la sua volontà: “Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società”"

Clamorosa notizia di Sportitalia: Giovanni Di Lorenzo ha già l'accordo con la Juventus! Giuntoli offre 20 milioni di euro a Napoli ed è disposto a trattare. A rivelarlo è Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia.

Di Lorenzo alla Juventus

"Di Lorenzo ha già tutto l'accordo con la Juventus! Per il momento la Juve offre 20 milioni di euro, ma si può ancora salire trovando le solite formule. Se Di Lorenzo ha dichiarato tramite l'agente che vuole andare alla Juve, come si può pensare di trattenerlo?

Ha ragione Mario Giuffredi, perché De Laurentiis non si può svegliare la mattina e dire una cosa e la sera dirne un'altra. Se De Laurentiis dice che sono tutti sul mercato, è normale che l'agente di Di Lorenzo si sia mosso in anticipo. Ha chiuso l'accordo con Giuntoli, ti sta portando 20 milioni di euro, se ne vuoi 25, si tratta, ma non puoi rimangiarti la parola. Nel frattempo la depressione calcistica gli è passata, ha preso Conte in panchina e adesso De Laurentiis dice: stavo scherzando. Non si può fare così. Giuffredi ha fatto il suo mestiere, si è comportato in maniera corretta nei confronti del Napoli. Di Lorenzo ha un accordo con la Juventus ed ha portato un'offerta al Napoli. Di Lorenzo ne vale 22-23-25 milioni per il ruolo che fa, De Laurentiis non può chiedere 50 milioni.

Di Lorenzo vuole andare alla Juventus, ha già tutto pronto per mettere la firma sul contratto. Né Conte, né Guardiola, né Klopp né qualsiasi altro allenatore potrebbe convincerlo a restare a Napoli".