Chi è Artem Dovbyk: la scommessa di Euro 2020, il diktat del fratello di Guardiola e quel nickname che spopola in Liga

Chi è Artem Dovbyk? Secondo quanto riportato dai colleghi di TMW il Napoli sarebbe interessato all’attaccante ucraino, classe 1997, in forza al Girona. Nel club iberico, autentica squadra rivelazione della Liga, gioca in un 4-2-3-1 dove ha messo a segno finora 19 reti e 7 assist stagionali. La sua carriera è piuttosto singolare dato che non più tardi di 4 anni fa valeva 1 milione di euro e percepiva 80mila euro.

Artem Dovbyk: carriera, ruolo e curiosità

Calcioercato Napoli - Dovbyk è originario di Cerkasy, città di 279mila abitanti in Ucraina. Cresce nel Dnipro che però lo manda a farsi le ossa allo Zaria Balti in Moldavia. Ritornato in Ucraina, Dovbyk nella stagione 2016/17, collezionando anche 6 gol, come centravanti nel 4-2-3-1, in 22 presenze (14 consecutive da titolare nell'ottimo finale di stagione).

Dopo il Dnipro andò in Danimarca al Midtjylland ma l’esperienza non fu delle migliori visto che realizzò soltanto 2 gol. Per il rilancio è servito in sostanza il ritorno in Ucraina, al Dnipro-1, club che già nel 2017 aveva rilevato il settore giovanile di un Dnipro ormai fallito. La nuova esperienza in Ucraina ha permesso a Dovbyk di giocare con più continuità e di riprendere confidenza col gol: 6 reti in 24 presenze in campionato e 4 gol su 3 presenze in Coppa d'Ucraina.

Andrij Shevchenko è stato l’uomo che ha scommesso forte su Dovbyk. A 15 minuti dalla fine di Svezia-Ucraina (ottavi di finale Euro2020), partita che sembrava destinata a concludersi ai rigori. Quando Andrij Shevchenko, all’epoca CT dell’Ucraina, mandò in campo Artem Dovbyk, nome a sorpresa nel blocco dei convocati. A 24 anni, ecco la sua prima presenza all’Europeo. L’attaccante mette a segno un gol storico che valse la qualificazione ai quarti della nazionale ucraina; un traguardo mai raggiunto prima.

Il Girona lo ha pagato 7 milioni la scorsa estate e, a spingere per il suo arrivo, è stato il fratello di Pep Guardiola che fa parte del CdA del club. Come caratteristiche tecniche è una prima punta che gioca centrale e predilige sempre il piede sinistro. Al Girona lo chiamano l’uragano ed è anche rigorista.