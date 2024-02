Che fine ha fatto Raspadori? Nel vuoto di minuti da Garcia a Mazzarri c'è uno zero da esorcizzare

Doveva essere la stagione della consacrazione ed invece deve fare i conti con un minutaggio addirittura peggiorato con il cambio di allenatore. Giacomo Raspadori è un patrimonio tecnico del Napoli, un investimento voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis il quale crede fermamente nell'attaccante ex Sassuolo. Dopo quasi due anni in maglia azzurra resta sempre l'incognita legata al ruolo di Jack: è una seconda punta? Un falso nueve? Un'ala? L'arrivo di Rudi Garcia aveva dato una certa continuità d'utilizzo a Raspadori il quale venne provato dal francese un po' in tutte le posizioni offensive. I numeri dicono che in 12 gare di campionato sotto la gestione Rudi, Jack ha giocato 707' con 3 gol e 2 assist. Da notare che questo score realizzativo è fermo qui praticamente da mesi.

Con l'arrivo di Walter Mazzarri il minutaggio di Raspadori si è drasticamente ridotto ancora di più. Vero, il tecnico toscano ha dovuto gestire una situazione difficile tra infortuni ed assenze forzate per la Coppa d'Africa. Chiunque avrebbe pensato al bene comune piuttosto che alla situazione del singolo calciatore. Fatto questa doverosa premessa, c'è però un dato chiaro su Raspadori. Prendendo lo stesso numero di gare citate sopra (abbiamo aggiunto Supercoppa e Coppa Italia per arrivare a 12), Raspadori ha collezionato 484'. Parliamo di una differenza in negativo pari a 223'. A questo bisogna anche aggiungere il clean sheet in termini di gol ed assist per il numero 81.

Da quando Osimhen è impegnato in Coppa d'Africa, Mazzarri ha quasi sempre voluto puntare su un centravanti vero anziché su un calciatore di movimento in grado di legare il gioco ed aprire gli spazi. Una scelta tattica per dare più presenza in area di rigore anche perché le caratteristiche di Jack non sono quelle del Cholito e viceversa. Per Raspadori saranno mesi decisivi. C'è un Europeo con quel Luciano Spalletti che ha saputo ottimizzare al meglio le sue doti da attaccante moderno. Se vorrà essere protagonista anche con l'altra maglia azzurra della Nazionale dovrà giocoforza dare una svolta alla sua stagione con Mazzarri. Lo deve a se stesso ed anche al Napoli che attende il suo primo gol nella 'nuova' era mazzarriana.

