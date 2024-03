Caso Juan Jesus-Acerbi, domani ultimo passaggio formale: quando arriverà la decisione

Caso Juan Jesus-Acerbi, si attende il verdetto conclusivo dopo che la Procura della FIGC ha ascoltato entrambi giocatori sui fatti avvenuti in Inter-Napoli.

Caso Juan Jesus-Acerbi, quando arriverà la decisione

Come riporta l’ANSA, entrambe le audizioni dovrebbero essere programmate da remoto per la giornata di domani. Nel frattempo la Procura ha già acquisito le immagini per la prova tv e non sono esclusi passaggi anche con l’arbitro La Penna per emettere il giudizio conclusivo. La decisione, comunque sia, arriverà solo la prossima settimana dopo la relazione della procura federale: fosse confermato l’insulto, scatterebbero 10 giornate di squalifica per l'interista.