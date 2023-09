Bologna-Napoli, le probabili formazioni: coppia forzata Ostigard-Natan, Raspadori in vantaggio

Emergenza Napoli a Bologna. Di fatto, salvo soluzioni improvvisate di vario tipo, ci arriva con due soli centrali e scelte praticamente obbligate nella linea arretrata. Amin Rrahmani è purtroppo reduce dall'infortunio di Braga che lo ha costretto dopo 10 minuti dal fischio d'inizio, Juan Jesus oggi si è fermato per un risentimento muscolare. La strada, per un motivo o per un altro, si fa dunque sempre più in salita in quest'avvio di stagione per il Napoli campione in carica.

Ultimissime Bologna-Napoli

BOLOGNA - Sorride, invece, Thiago Motta che potrà contare sui suoi uomini per il 4-2-3-1. Con Skorupski tra i pali, la linea difensiva rivede Posch dall’inizio con Beukema-Lucumì centrali e Kristiansen sull’altra fascia. Ci saranno Freuler e Moro a far da schermo davanti alla difesa, con Ndoye su una fascia, Ferguson sulla trequarti e Karlsson dall’altra anche se Saelemaekers scalpita. In attacco confermato il massimo terminale offensivo: Zirkzee.

NAPOLI - 4-3-3 per Rudi Garcia che, come detto, dovrà obbligatoriamente puntare sul tandem Ostigard-Natan davanti a Meret con Di Lorenzo da una parte e ancora Mario Rui dall'altra. In verità il tecnico, volendo, potrebbe accentrare il capitano per sostituire Rrahmani, ma non sarebbe certo un bel segnale e si perderebbe la determinante spinta offensiva del leader azzurro. A centrocampo dovrebbe essere confermato il terzetto Anguissa-Lobotka-Zielinski, con Raspadori che potrebbe partire dal 1' rispetto a Politano e Osimhen e Kvaratskhelia a completare l'attacco.

Probabili formazioni Bologna-Napoli