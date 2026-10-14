Allegri aveva avvertito tutti nella conferenza post Frosinone. Ieri è successo per la terza volta: serve altro?

Ultime notizie calcio Napoli - “Bisogna imparare ad uccidere le partite”. Allegri lo ha detto - in maniera saggia - sabato scorso nonostante la larga vittoria contro il Frosinone. Una dichiarazione passata inosservata, ma che dopo ieri inizia ad avere un peso specifico di non poco conto. La domanda da chiedersi - al netto degli errori individuali che non si potranno mai cancellare semmai calmierare con accorgimenti di postura e reparto - è: il Napoli è una squadra in grado di saper gestire un risultato in bilico?

Le rimonte subite dal Napoli di Allegri

Dando uno sguardo alle 8 partite giocate finora tra Serie A e Champions League, il Napoli ha subito già 3 rimonte da situazioni di vantaggio. La prima è stata contro l’Inter quando si era addirittura due gol avanti fino al 55’ salvo poi prenderne addirittura tre in 26 minuti. La seconda a Firenze dove il vantaggio iniziale è durato 51 minuti con quel tiro di Jimenez deviato da Rafa Marin che si va ad insaccare alle spalle di Milinkovic. Ieri il terzo episodio con un vantaggio durato appena 23 minuti con rimonta avversaria effettuata in appena 3 minuti. La rete del 3-1 è arrivata al minuto 86 con Oluwaseyi.

L’unica gara in stagione controllata sull’1-0 è stata quella contro il Bologna allo stadio Maradona. Poi, con il Como, gli azzurri hanno sempre rincorso facendo 1-1 dopo lo svantaggio e perdendo di misura. Contro l’Arsenal è arrivato lo 0-1. In totale controllo invece le sfide con Frosinone e Genoa.

Se una squadra non riesce né a capire i momenti di una partita né ad ucciderle segnando il gol della ‘sicurezza’ (anche se nel calcio non si può mai stare sereni neanche sul 3-0) c’è sicuramente qualche meccanismo da migliorare. Farsi rimontare tre volte su otto partite non è un segnale rassicurante. Una squadra che vuole lottare per i vertici non può concedere questo.