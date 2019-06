Il campione del mondo Zambrotta a Napoli, protagonista del Campo Estivo ad Agnano: date e tutti i dettagli

A Napoli dal 24 al 29 giugno, in esclusiva come unica data estiva, Gianluca Zambrotta scenderà in campo, assieme al suo staff con tanti bambini che vorranno divertirsi, imparare e giocare a calcio, nel primo Camp Estivo di Calcio del Campione del mondo. Gli allenamenti saranno svolti ad Agnano, al campo sportivo 2 Palme, con doppie sedute di allenamento. Inoltre giochi e animazione faranno il resto per rendere quei giorni indimenticabili. A tutti i bambini verrà regalato doppio kit da gioco completo della Nike.