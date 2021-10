Wanda Nara-Icardi, è finita! Arriva la conferma: "Mi separo da Mauro", è Eugenia Suarez la nuova fiamma dell'argentino

Wanda Nara Icardi, è finita! C'è anche la conferma adesso. E' a causa di Eugenia Suarez la nuova fiamma di Mauro Icardi che arriva la separazione con Wanda Nara. Perché è arrivato un annuncio della showgirl Wanda Nara in merito alle accuse di tradimento rivolte a Icardi.

Wanda Nara Icardi separati: l'annuncio

Nella serata di ieri è arrivato l'attacco sui social di Wanda Nara a Icardi con una storia Instagram. Wanda Nara ha scritto un messaggio rivolto a Icardi in merito ad un tradimento con Eugenia Suarez. Dopo la notizia bomba sul portale di gossip argentino Mundo de Famosos è arrivata anche la conferma di Wanda Nara alla giornalista di spettacolo Ker Weinstein. Infatti, sul proprio profilo ufficiale (@ChismesDeker), la giornalista Ker Winstein ha rivelato il messaggio di Wanda Nara con scritto «Mi sono separata (da Icardi, ndr)». La Nara ha dunque confermato la separazione, ma aveva già fatto trapelare qualcosa pochi minuti prima.

Wanda Nara Icardi Eugenia Suarez

Messaggio di Wanda Nara a Icardi su Instagram

"Un'altra famiglia che hai rovinato per una tr*ia!" Questo il messaggio di Wanda Nara su Instagram rivolto al tradimento di Icardi con Eugenia Suarez. La sfogo della donna contro i due connazionali argentini, Wanda avrebbe smesso di seguire su Instagram sia Icardi che la China Suarez.

Wanda Nara Instagram

Icardi lascia Wanda Nara per Eugenia Suarez

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati, la coppia che era sposata dal 2014 e che tanto ha fatto discutere in passato per quel doppio tradimento nei confronti di Maxi Lopez. Perché Icardi e Wanda Nara si sono messi insieme tradendo entrambi Maxi Lopez in passato (chi da amico e chi da moglie) e ora la loro storia è finita. Icardi e Wanda Nara si sono separati a causa dell'attrice argentina Eugenia Suarez.