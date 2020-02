Venerato a CN24: "Napoli-Torino, gioca ancora Ospina! Milik dal 1', Politano favorito su Callejon"

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Torino, Ciro Venerato fornisce importanti aggiornamenti di formazione ai microfoni di Calcio Napoli24.it. Ecco quanto riferito dal collega: " Ancora un paio di dubbi per Gattuso che solo domani pomeriggio deciderà su chi puntare. Allan, Lobokta e Fabian ruiz in ballottaggio. Mertens partirà dalla panchina lasciando il posto a Milik. Politano invece favorito su Callejon. Solo panchina anche per Ghoulam. Scelte fatte in difesa. Giocheranno Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Hisay".