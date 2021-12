Vacanze Natale giocatori Napoli: ecco dove le passeranno con le proprie famiglie

Giocatori Napoli in vacanze di Natale: dove passeranno le feste Natalizie i giocatori? Scopriamolo.

David Ospina, come mostrato dalla moglie Jesy in una stories su Instagram, è già in volo verso la Colombia

Alex Meret in compagnia della sua fidanzata è tornato in Friuli dalla sua famiglia.

Andrea Petagna, invece ha scelto di concedersi qualche giornata in montagna sulle Alpi in una spa con la sua fidanzata Caroline.

Kevin Malcuit ha lasciato l'Italia.

Demme è in Germania.

Mertens raggiungerà la moglie Kat in Belgio.

Kalidou Koulibaly invece si è recato in Francia dove ha effettuato la terza dose del vaccino e dove trascorrerà il Natale con i suoi familiari prima di prendere parte alla Coppa d'Africa.

Anche Fabian, Zielinski e Rrahmani raggiungeranno i rispettivi paesi nativi.

Politano si dividerà tra Roma e Milano.

Natale a casa per Insigne che è attualmente contagiato da Covid.

