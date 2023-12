Un napoletano convocato dall'Uruguay: Matias Fonseca nel team olimpico del Loco Bielsa!

Ultime news calcio - C'è un napoletano nell'Uruguay, si tratta di Matias Fonseca, il figlio 21enne dell'ex attaccante azzurro nato nella città della madre, e convocato per il team olimpico. A raccontarlo è l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Nicolas e Matias, 25 e 22 anni, fratelli che hanno conquistato due record: sono i primi napoletani che giocheranno nel prestigioso club argentino del River Plate (Nicolas) e nella nazionale olimpica dell'Uruguay (Matias). In fondo, non c'è da sorprendersi. Hanno un papà ex celebre attaccante, Daniel, El Tigre che ha fatto la storia della nazionale uruguaiana e ha giocato a lungo in Italia, indossando le maglie di Cagliari, Napoli, Roma, Juventus e Como. Napoletana è la mamma dei fratelli Fonseca, Lisa Adamo, conosciuta da Daniel quando giocò in azzurro, due stagioni con 31 reti, prima del trasferimento - per ragioni finanziarie - alla Roma.

Pochi giorni fa una bella notizia per Matias, attaccante dei Wanderers, convocato da Marcelo Bielsa, il ct argentino dell'Uruguay, per l'Olimpica che dal 20 gennaio all'11 febbraio si giocherà in Venezuela il posto per le Olimpiadi 2024 a Parigi. Forte l'emozione di papà Daniel, di mamma Lisa e dei parenti che vivono a Napoli, dove sono nati i due ragazzi. Matias, che è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, era stato anche convocato dalla Under 15 italiana. Poi il trasferimento in Uruguay e la decisione di rispondere alla convocazione di Bielsa".