Ultimissime formazioni Lazio Napoli, Sky: emergenza totale Napoli, rosa ai minimi storici

Ultime Notizie Napoli - La redazione di Sky Sport elenca le probabili formazioni in vista di Lazio-Napoli. Reduci dalla Supercoppa Italiana in Arabia, Lazio e Napoli tornano a giocare in campionato con diverse squalifiche con cui fare i conti, soprattutto in attacco.

Mazzarri non potrà sfruttare Simeone e Kvaratskhelia, oltre a Osimhen impegnato in Coppa d'Africa. Davanti Politano a supporto di Raspadori, con Ngonge dalla panchina e il ritorno di Demme e Zielinski in mediana. Sarri, senza Immobile e Zaccagni, recupera Castellanos e lancia Isaksen con Felipe Anderson.

Probabili formazioni Lazio Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson; All. Sarri

Senza gli squalificati Zaccagni e Immobile, Sarri recupera almeno Castellanos. Isaksen favorito su Pedro, con Felipe Anderson a sinistra

In difesa Gila al posto dell'infortunato Patric. Lazzari in ballottaggio con Pellegrini. Se gioca il primo, c'è Marusic a sinistra

Torna titolare Luis Alberto. Inamovibile Guendouzi, Rovella è in vantaggio su Cataldi

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

Rosa quasi ai minimi storici. Anguissa e Osimhen in Coppa d'Africa, Simeone, Cajuste e Kvaratskhelia squalificati, Natan, Meret e Olivera infortunati

Politano a supporto di Raspadori avanti, con Ngonge dalla panchina e un centrocampo rinforzato con il ritorno di Demme e Zielinski titolari

Ostigard in difesa, con Di Lorenzo che passa a destra e Mazzocchi sulla fascia opposta