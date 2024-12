ULTIM'ORA SKY - Sanzione in arrivo per Fonseca: la Procura valuterà le sue parole

Arrivano aggiornamenti da Sky Sport che riguardano la sanzione in arrivo per Paulo Fonseca dopo lo sfogo post Atalanta-Milan:

Intanto alla riapertura degli uffici federali verranno valutate attentamente da parte della Procura guidata da Giuseppe Chiné le dichiarazioni di Fonseca nel post partita. Non si può escludere l'apertura di un'indagine per violazione dell'articolo 23 del codice di giustizia sportiva, che vieta ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente "giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA". Ammesso che Chiné decida di procedere e poi deferire Fonseca, difficile immaginare comunque che l'eventuale sanzione possa poi andare oltre una ammenda, dal momento che la squalifica è prevista solo in casi particolarmente gravi come quello famoso Mourinho-Chiffi, nel quale l'allenatore portoghese travalicò ampiamente - secondo il Tribunale Federale - i limiti del diritto di critica. Verosimilmente verranno vagliate in particolare le parole di Fonseca nei passaggi in cui fa riferimento a come La Penna abbia "guidato la partita" e quello in cui si parla di "stessi errori con gli stessi club". A partire da lunedì se ne saprà di più.