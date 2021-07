UFFICIALE - Ritiro Napoli Dimaro, le date degli appuntamenti e delle due amichevoli! Aggiunte due tribune mobili, accesso consentito a 700 tifosi

Ultime notizie calcio Napoli - Inizierà alle 17.30 di giovedì 15 luglio a Dimaro Folgarida la nuova stagione agonistica del Napoli e con l’esordio davanti ai tifosi del nuovo allenatore Spalletti. La squadra arriverà in Trentino qualche ora prima allo Sport Hotel Rosatti. Il programma ufficiale del ritiro Napoli prevede doppio allenamento quotidiano con inizio al mattino con inizio alle ore 9.30 e al pomeriggio dalle ore 17.30. Durante il ritiro sono previste due amichevoli domenica 18 luglio (fischio d’inizio alle 17.30) e sabato 24 luglio. Mercoledì 21 luglio appuntamento con Spalletti e due calciatori e quindi venerdì 23 luglio Dj set e incontro con la squadra. Per gli allenamenti ingresso gratuito ma l’accesso per tifosi/addetti ai lavori sarà regolato dalle indicazioni legate alle normative antiCovid. L’Apt Val di Sole ha previsto un investimento straordinario per due tribune mobili. Tenendo conto delle ultime indicazioni per la gestione degli impianti sportivi, saranno 700 i tifosi che potranno assistere ad ogni turno di allenamento del Napoli.