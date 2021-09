UFFICIALE - Juventus, Chiesa salta la sfida col Napoli in via precauzionale: il comunicato

Ultimissime Napoli-Juve - A quarantotto ore dal ritorno in Campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Juve ha proseguito il percorso di avvicinamento al match di sabato con il Napoli.

Di seguito il comunicato del club bianconero con report e condizioni di Federico Chiesa:

"Per i bianconeri a Torino – in attesa del rientro di tutti i nazionali – è stata una seduta di esercitazioni tecniche di reparto per la difesa, didattiche e in situazione.

Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli".