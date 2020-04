UFFICIALE - In Svizzera le attività sportive riprenderanno l'11 maggio: i dettagli

Notizie - Il calcio svizzero si rimette in moto. Allenamenti dall'11 maggio come stabilito dal Consiglio federale, che studia anche la ripresa dei campionati per l'8 giugno a porte chiuse. Le squadre professionistiche potranno a svolgere regolari sedute, mentre per i campionati dilettantistici e amatoriali vigerà la regola di non oltre 5 persone ad allenamento. In entrambi i casi, sarà obbligatorio rispettare specifiche norme igieniche. Il Consiglio federale, inoltre, ha cerchiato in rosso anche la data in cui far ripartire la stagione: l'8 giugno, ma vietando eventi con oltre mille persone. Per questo motivo, si va verso una ripresa senza pubblico. Su quest'ultimo aspetto, però, i piani alti valuteranno il da farsi durante il prossimo mese: qualora la curva dell'epidemia dovesse rivelarsi in ulteriore discesa, allora arriverà l'ok anche sulla ripresa dei campionati. Decisione prevista il 27 maggio.