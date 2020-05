UFFICIALE - Anche in Turchia il calcio riparte, fissate le date per la ripresa

Ultime notizie calcio - Mentre la situazione relativa alla Serie A resta ancora avvolta da un enorme punto interrogativo, nel resto del mondo, in diversi Paesi, si sta programmando la ripresa dei principali campionati. E' noto, infatti, che in Germania è arrivato il via libera da parte della Merkel per ripartire ma nelle ultime ore anche la Federazione di calcio turca ha autorizzato la ripresa della Superliga e degli altri tornei al termine di una riunione del Consiglio direttivo dell’organismo. Il presidente, infatti, ha annunciato la ripartenza dei campionati di calcio che riprenderanno nel fine settimana dal 12 al 14 giugno