Udinese-Napoli 1-3, che vittoria: guardate la reazione dei tifosi napoletani a Udine! | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Vittoria in Udinese-Napoli per 1-3 per la squadra di Conte che riscatta il doppio ko contro la Lazio, vincendo grazie alle reti in rimonta di Lukaku, David Neres (autogol Giannetti) e Anguissa. Un'ottima risposta, quella dei partenopei in trasferta a Udine, alla Dacia Arena: il Napoli sale a 35 punti e resta in scia alle spalle dell'Atalanta con 37 punti e in testa alla classifica.

Udinese-Napoli 1-3: la reazione dei tifosi

Udinese-Napoli 1-3: la reazione dei tifosi | VIDEO

A fine partita, in diretta dallo stadio Dacia Arena di Udine, abbiamo raccolto a CalcioNapoli24 TV la reazione dei tifosi napoletani al termine di Udinese-Napoli 1-3.

Ecco le immagini: