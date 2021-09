Udinese e Genoa soffrono ma vincono di misura, a valanga il Torino sulla Salernitana

Ultime notizie calcio - Una vittoria tanto sofferta quanto importante per l'Udinese, che continua a sorprendere tutti superando per 1-0 a tempo quasi scaduto lo Spezia grazie alla rete siglata da Samardzic dopo novanta minuti di profonda sofferenza. Impresa invece del Genoa, che è riuscito a ribaltare il 2-0 del Cagliari grazie alla doppietta di Fares ed al timbro di Destro, con il 3-2 finale che fa male alla banda allenata da Semplici. Notte fonda, invece, per la Salernitana, superata per 4-0 dal Torino.