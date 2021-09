TMW - Che fine hanno fatto i tre giovani del Napoli dell'affare Osimhen? Il fair play finanziario continua a essere una barzelletta...

Notizie Napoli calcio. Attraverso l'editoriale scritto da Andrea Losapio su Tuttomercatoweb, si riprecorre l'acquisto di Osimhen da parte del Napoli. In particolare si evidenzia l'aspetto del Fair Play Finanziaro e l'inserimento di diverse contropartite per la cosiddetta "finanza creativa":

Stavolta è il turno del Napoli in una situazione che fa francamente alzare il sopracciglio perché sembra paradossale. Nella trattativa Osimhen non entra solo Orestis Karnezis, ma anche tre giovani come Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. Chi erano coloro? Lo vorrebbero capire anche a Lille probabilmente, visto che dopo una stagione sono tutti e tre indietro: Manzi alla Turris, Palmieri alla Nocerina, Liguori all'Afragolese. Valutazione dei tre più Karnez? 20 milioni di euro. Plusvalenze camuffate. Il malcostume è ovunque, il fair play finanziario continua a essere una barzelletta e, oramai, il progetto sportivo viene sempre dietro quello economico.