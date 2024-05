"Terrone del ca**o", Gasperini-tifoso Napoli: cosa accadde realmente | VIDEO

Dopo le voci di un possibile ingaggio di Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore del Napoli torna a circolare il video del 2020, quando in occasione della Finale Coppa Italia Juventus-Atalanta, un tifoso del Napoli si ritrovò a stuzzicare Gasperini all'uscita dal pullman con un 'li lasciate passare anche questa volta mister? Forza Napoli!".

Gasperini-tifoso Napoli: come andò la vicenda

Notizie Calcio Napoli - In quell'occasione in molti ricordano che Gasperini offese il tifoso del Napoli con un "Vai via terrone del Cazzo!", ma non è che è andata realmente così. L'allenatore dell'Atalanta chiese solo di allontanare il 'disturbatore' a poche ore dalla Finale e fu il team manager dell'Atalanta, come si sente nel video, che attaccò con delle frasi razziste il tifoso del Napoli, di sicuro non Gasperini.