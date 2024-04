Tabellone Coppa Italia 2024/25: Napoli rischia di giocare già il 10 agosto se non chiuderà ottavo in A, i dettagli

Non chiudere all'ottavo posto sarebbe un problema per il Napoli anche in ottica preparazione estiva per la stagione 2024/25. Il nodo principale è legato infatti al piazzamento finale che la squadra avrà a fine campionato. In base alla posizione in classifica, il Napoli capirà se dovrà fare i trentaduesimi di finale della Coppa Italia il 10 agosto oppure no.

Chi gioca i trentaduesimi di finale della Coppa Italia

La partecipazione alle varie fasi della Coppa Italia, per quanto riguarda le squadre di serie A, dipende dal piazzamento ottenuto la stagione precedente. Nel caso del Napoli, se gli azzurri chiudessero all'ottavo posto parteciperebbero automaticamente dagli ottavi di finale in poi. Se invece i partenopei dovessero piazzarsi dal noni, decimi oppure undicesimi, giocherebbero i trentaduesimi di finale che hanno nel 10 agosto 2024 la data d'inizio.

Il Napoli, date alla mano, qualora dovesse realizzarsi lo scenario trentaduesimi di finale di Coppa Italia il 10 agosto, si ritroverebbe praticamente nell'ultimo giorno di ritiro estivo in quel di Castel di Sangro.