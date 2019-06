San Paolo, i dettagli della convenzione: sì ai concerti ma niente ticket per le scuole

Convenzione San Paolo - E' stata redatta la bozza della convezione tra il Comune e la SSC Napoli per l'uso dello stadio San Paolo: sarà valida dal 2018 al 2023, con la possibilità di prolungare questo accordo per altri cinque anni. L'uso non sarà esclusivo del club azzurro ma riguarderà l'utilizzo dell'impianto per i soli eventi calcistici, con un canone annuo pari ad 835mila euro. La bozza in questione è stata illustrata in Commissione bilancio alla presenza dell'assessore allo Sport Ciro Borriello, di quello al Bilancio, Enrico Panini, e della dirigente del servizio Grandi Impianti Sportivi, Gerarda Vaccaro. A queste cifre andranno aggiunte quelle necessarie per la pulizia e per la cura del manto erboso, che saranno a carico della società di Aurelio De Laurentiis.

Convenzione San Paolo di Napoli, i dettagli

A riferire la notizia in questione è "Il Mattino", nella sua edizione online, che aggiunge come prima della sottoscrizione di questa convenzione sia necessario il pagamento delle partite !dare e avere" tra il Comune ed il club. Non sono previsti in questi accordi i biglietti per le scuole, mentre saranno disponibili 140 ingressi per i consiglieri comunali. Il Comune potrà essere usato anche per i concerti nel periodo che va dall'ultima gara di campionato fino al 30 giugno.

Per quanto riguarda la pubblicità sarà calcolata sulla base delle tipologie di esposizione utilizzate. Così sul Mattino: "1435 metri quadri tra spazi luminosi e ordinari, per un importo superiore a 91mila euro. Nella bozza di convenzione non è stata inserita una fideiussione perché si tratta di un contratto non regolamentato dal Codice degli appalti, ma l'assessore allo Sport ha chiarito che sarà svolto un passaggio con l'Avvocatura sul punto". In conclusione, la custodia spetterà in parte al Comune ed in parte alle altre società che usufruiscono delle palestre dell'impianto di Fuorigrotta.