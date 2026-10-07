Stadio Maradona verso il sold out per Napoli-Frosinone: il dato aggiornato

Si prevede il sold out per Napoli-Frosinone di sabato sera. Il dato aggiornato su TicketOne dice ultimi biglietti disponibili per Distinti Superiori, Tribuna Nitisa e Tribuna Posillipo e Curva A Inferiore. Disponibilità bassa invece Distinti Inferiori, Tribuna Posillipo e Settore Ospiti. Probabile che nelle prossime ore si possa dunque raggiungere il tutto esaurito per la gara tra la squadra di Allegri e quella di Alvini.