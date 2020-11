Sportitalia - Seduta straordinaria per Insigne, Mertens e Di Lorenzo, tanta voglia di allenarsi in vista del Milan

Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono andati via da poco Mertens, Di Lorenzo ed Insigne che hanno svolto una seduta straordinaria. Si sono allenati con un lavoro personalizzato, arrivati nel tardo pomeriggio a Castel Volturno. C'è alta tensione e voglia di allenarsi da parte dei calciatori, questo era un allenamento facoltativo. Questa loro presenza a Castel Volturno, in un allenamento che non era stabilito, fa pensare quanto sia alta la tensione e la voglia di fare bene in questa sfida che vale tanto contro il Milan".