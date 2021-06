Sportitalia - Sarri, vertice con Tare di mercato: Hysaj è in pole, Maksimovic no

Ultime calcio - Maurizio Sarri e la Lazio: una giornata a dir poco frenetica, con l’annuncio ufficiale e l’esaltazione dei tifosi biancocelesti che aspettavano una svolta del genere. Sarri si è fermato a Milano per impegni precedentemente presi, verso le 20 è rientrato in Toscana. Ma sta già lavorando per la nuova Lazio, al punto che nelle prossime ore (probabilmente già domani) ci sarà un vertice con il direttore sportivo Tare. Correa? Non è incedibile, con una grande proposta potrebbe anche partire, ma se fosse 4-3-1-2 la Lazio concentrerebbe il mercato su due grandi centrocampisti e cambierebbe strategia. Lazzari alla Cuadrado adattato? Possibile che Sarri ci provi, ma un terzino arriverà e Hysaj – come anticipato – è caldissimo. Maksimovic è in lista, ma non così caldo, esattamente come l’ex Bayern Boateng che era stato proposto ai tempi della Juve e non riscaldava troppo. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito.