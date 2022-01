Spalletti positivo al Covid-19, salta la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Luciano Spalletti è risultato quest'oggi positivo al Covid-19. Per questo motivo, la conferenza stampa della vigilia di Juventus-Napoli è quindi annullata, come comunicato dalla SSC Napoli alla nostra redazione. L'incontro con la stampa da Castel Volturno era in programma domani, mercoledì 5 gennaio, alle ore 14, alla vigilia di Juve-Napoli.

Questo il comunicato della SSC Napoli riguardo le condizioni di Spalletti: