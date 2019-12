Sky - Udinese-Napoli, Llorente verso la conferma: tante assenze per Ancelotti, Koulibaly in dubbio

Il Napoli deve ritrovare la vittoria in campionato e cercherà i tre punti contro l'Udinese, sabato alle 18 alla Dacia Arena. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Napoli riportate da SkySport.

LE ULTIME IN CASA UDINESE - Contro il Bologna, in Coppa Italia, sono rimasti a riposo tanti titolari. La panchina quindi ci può dare qualche indizio. Nestorovski seduto e Lasagna in campo. Possibile che i ruoli si invertano sabato pomeriggio. L’altro posto in attacco è di Okaka. Soliti dubbi sulle fasce con Sema che dovrebbe tornare a disposizione. Out invece Jajalo e molto probabile la conferma di Walace in mezzo al campo.

LE ULTIME IN CASA NAPOLI - Per tantissimi è periodo di febbre e influenza e i calciatori non fanno eccezione. Dries Mertens a inizio settimana è rimasto a casa. Milik ha lavorato parzialmente con la squadra ma non è ancora recuperato. Personalizzato per Allan, Ghoulam, Tonelli e Koulibaly che ha rimediato un trauma contusivo alla spalla sinistra. La sua situazione è monitorata e una decisione verrà presa venerdì. Llorente va verso la conferma con Lozano. In mezzo al campo ci sono un paio di ballottaggi con Ruiz, Elmas e Callejon che difficilmente potranno essere tutti e tre nell’XI titolare.