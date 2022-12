Walid Cheddira ed Elia Caprile sono i due giocatori del Bari da tenere d’occhio in ottica mercato.

Elia Caprile

Il Napoli su Cheddira e Caprile

Come anticipato da Calcionapoli24 questa mattina, sia il calciatore marocchino che il portiere classe 2001 ex Leeds hanno attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei. Entrambi sono seguiti con attenzione dal Napoli e potrebbe esserci una corsia preferenziale per l'acquisizione vista la guida delle due società. Lo riporta Sky Sport.

