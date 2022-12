Caprile-Napoli: forte interesse in vista di giugno. Sul gioiellino del Bari anche Sassuolo ed altre due squadre | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Con il probabile ritorno di Nikita Contini dalla Sampdoria, il parco portieri del Napoli può dirsi completato con Salvatore Sirigu e Alex Meret. Tuttavia la situazione dovrà riaggiornarsi sicuramente a fine stagione quando Sirigu andrà in scadenza e soprattutto Meret, come dichiarato nelle scorse settimane dal suo agente, dovrà rivedersi con il Napoli per fare un nuovo contratto:

"Diciamo che, con tutto il rispetto, abbiamo un po' sfruttato l'errore commesso dal Napoli. Hanno fatto un po' di confusione - ha dichiarato Andrea Pastorello a TMW - questa estate, se ne sono resi anche conto. Hanno rinnegato e poi ritrattato, ma appena finito il mercato - nonostante fossimo ancora in una situazione psicologicamente non perfetta - abbiamo mantenuto la parola data. Vorrei dare grossi meriti ad Alex perché ha giocato quattro partite col mercato ancora aperto facendo non bene, ma di più, in una situazione psicologicamente non semplice. Una situazione che è cambiata solo a fine mercato e, a quel punto, siamo tornati a discutere del rinnovo del contratto. Magari non nei termini discussi a giugno, ma tenendo sempre aperta quella possibilità per evitare che il Napoli potesse ritrovarsi con un portiere a scadenza di contratto. E che questo potesse a sua volta creare problematiche. Con questo rinnovo abbiamo permesso al club di restare tranquillo, dopodiché verso la fine della stagione ci risiederemo di nuovo attorno a un tavolo per discutere di un nuovo rinnovo del contratto".

Interesse Napoli per Caprile del Bari

In attesa di capire l'evoluzione futura del parco portieri della SSC Napoli, registrimo un interesse degli azzurri per Elia Caprile del Bari. Il classe 2001, nativo della provincia di verona, si sta mettendo in mostra con la maglia dei galletti. Come nel caso di Cheddira, anche quella di Caprile è l'ennesima scommessa vincente del direttore Ciro Polito. Gli azzurri seguono con grande interesse la crescita e l'evoluzione di questo estremo difensore. Sulle tracce di Caprile ci sono anche diversi club di A come il Sassuolo che vorrebbe affiancare un giovane in rampa di lancio all'esperto Consigli. Occhio anche a Udinese e Torino.

