Sky - Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: un solo cambio per Garcia, Italiano ha un ballottaggio davanti

Domenica, alle 20.45, Napoli e Fiorentina si affronteranno per l'ottava giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona. Queste le probabili formazioni di Sky Sport:

Rudi Garcia

Napoli Fiorentina probabili formazioni

Garcia ne cambia solo uno. Un cambio in difesa per Rudi Garcia, a completare il reparto con Di Lorenzo, Ostigard, Natan, dovrebbe esserci stavolta dopo le polemiche del procuratore Mario Rui. A centrocampo potrebbero esserci delle novità, ma ad oggi Anguissa Lobotka e Zielinski restano i favoriti. In attacco il tridente sarà composto probabilmente da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Italiano recupra Nzola. Italiano opterà quasi sicuramente per il 4-2-3-1. A difendere la porta ci sarà Terracciano, visto l’infortunio a Christensen. Kayode, Milenkovic, Martinez e Biraghi potrebbero completare la difesa. Tante opzioni a centrocampo grazie alla ampia rosa in mediana, ma Arthur e Duncan sono i favoriti per una maglia da titolare. I tre dietro la prima punta dovrebbero essere Nico González, Bonaventura e Brekalo. Nzola ha recuperato dall'infortunio e torna in ballottaggio con Beltran per il ruolo di centravanti, con il primo favorito per iniziare dal 1′.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martínez, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico González, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

