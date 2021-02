Sky, la probabile formazione del Napoli con il Benevento: ritornano Mertens e Ospina, novità in difesa

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta e l'eliminazione dall'Europa League col Granada, il Napoli vuole tornare a fare punti in campionato. Per la gara contro il Benevento, in programma domani alle 18 al Maradona, Gattuso recupera Ospina che dovrebbe tornare titolare tra i pali. Novità sulla fascia sinistra con il ritorno dal 1' minuto dell'algerino Ghoulam, in vantaggio su Mario Rui e Hysaj. Dopo i minuti finali della gara contro il Granada, in attacco torna titolare Dries Mertens. Il belga ha recuperato dall'infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso