Sky - Caso Zielinski, domani l'esito degli esami: possibile nuovo contagio che spaventa il Napoli

Napoli - Piotr Zielinski positivo e poi negativo al Covid 19. Tutto nello stesso giorno è accaduto, prima all'aeroporto di Capodichino questa mattina con il calciatore che rientrava dagli impegni con la Nazionale, poi in casa propria il secondo negativo. Domani test molecolare da parte del Napoli per il calciatore. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società ha quindi disposto un ulteriori controlli i cui risultati saranno resi noti soltanto domani. Zielinski era già stato positivo al Covid ad ottobre e ora l'ombra di un nuovo contagio spaventa il Napoli.