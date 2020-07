SKY - Bologna-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: in attacco un nuovo tridente

Ultime calcio Napoli - Domani, ore 19.30, al Dall'Ara il Bologna ospiterà il Napoli per la 33ª giornata di Serie A. La squadra di Gattuso ha già raggiunto l'Europa League attraverso la Coppa Italia e dopo l'impegnativa sfida contro il Milan diventa probabile un po' di turnover. Nessuno squalificato e il solo Younes indisponibile per un risentimento muscolare. In difesa spazio a Maksimovic che dovrebbe prendere il posto di Koulibaly in una linea a 4 con a Manolas, Hysaj e Di Lorenzo. La linea di centrocampo schierata a tre dovrebbe essere composta da Elmas, Demme che tornerebbe così titolare e infine Zielinski. In avanti possibile tridente inedito composto da Politano, Milik e Lozano. In porta Meret in vantaggio su Ospina.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano All. Gattuso

Lozano