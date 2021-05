"Sinisa, vieni ad allenare il Napoli!" Mihajlovic e il siparietto con un tifoso azzurro: "Mai dire mai!"

Calciomercato Napoli - Siparietto a Sky Sport, con Francesco Modugno inviato a Cava de' Tirreni per un evento, a cui ha preso parte anche Sinisa Mihajlovic. Sì perché il tecnico del Bologna ha vinto e ha ritirato il prestigioso Premio Santin.

In quest'occasione, un tifoso del Napoli gli ha chiesto: "Perché non vieni ad allenare il Napoli!". La risposta, come riporta Sky Sport, è stata un "Mai dire mai", per il futuro. E sulla Lazio: "Simbolo dell'aquila? Eh, ma pure il Benfica!", ha glissato con una battuta.