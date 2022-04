Serie B, paura per l'ex azzurro Contini: colpito da un petardo finisce in ospedale durante Vicenza-Lecce

Calcio Napoli - Momenti di paura per l'ex portiere azzurro Nikita Contini durante la gara tra Vicenza e Lecce. Il calciatore è stato colpito da un petardo piovuto dagli spalti del Menti ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco.

Contini

Vicenza Lecce: Contini in ospedale

Una bomba carta è stata lanciata in campo dalla curva occupata dai tifosi del Lecce, il portiere vicentino Nikita Contini è rimasto a terra ed è stato poi portato fuori in barella. L'episodio è avvenuto poco dopo il gol del vantaggio del Lecce, al 69' della partita valida per la penultima giornata di serie B, Contini è stato sostituito e la partita si è fermata per poi essere ripresa (2-1 risultato finale). Oltre a Contini, in ospedale è stato trasportato in ambulanza anche un giovane raccattapalle rimasto a sua volta stordito dallo scoppio dell'ordigno lanciato dalla curva dei tifosi del Lecce. Il ragazzino è stato portato fuori dal campo a braccia e poi medicato dai sanitari, prima di essere accompagnato all'ospedale San Bortolo. Le sue condizioni e quelle del portiere biancorosso sembrano tranquillizzanti, anche se saranno sottoposti ad ulteriori controlli.