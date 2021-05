Napoli Calcio - Gara decisiva stasera per la corsa Champions del Napoli. Repubblica svela come il presidente Aurelio De Laurentiis seguirà il match

Silenzioso De Laurentiis, che dovrebbe vedere per scaramanzia la gara alla tv, in una saletta adiacente agli spogliatoi. È lì che si giocherà il secondo round della lunga notte di Fuorigrotta: fuori dal campo, tra il presidente e Gattuso. Ma a entrambi interessa solo battere il Verona, per capire poi se il tempo per far pace è davvero scaduto.