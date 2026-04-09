Scandalo orologi di lusso: indagati Carvajal, David Silva e altri 5 calciatori

Notizie calcio - Un’indagine giudiziaria scuote il mondo del calcio spagnolo: sette giocatori di primo piano sono finiti nel registro degli indagati per un presunto giro di contrabbando di orologi di lusso tra Spagna e Andorra. Tra i nomi coinvolti spiccano Dani Carvajal e David Silva, insieme ad altri protagonisti della Liga.

Scandalo orologi in Spagna, coinvolgi calciatori

L’inchiesta, che ruota attorno allo scandalo orologi e al sistema Andorra, è coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat. Al centro ci sarebbe un meccanismo legato all’acquisto di pezzi di alta gamma, come Rolex e Patek Philippe, attraverso una società con sede nel Principato sospettata di evasione fiscale. Oltre a Carvajal e Silva, risultano indagati anche Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, Cesar Azpilicueta e Joan Bernat.

Le autorità spagnole sono state chiamate a collaborare per interrogare i calciatori, considerati al momento soggetti informati sui fatti. Secondo quanto emerge dagli atti, i giocatori avrebbero acquistato orologi di grande valore sfruttando un sistema pensato per aggirare il pagamento dell’Iva.

Il cuore del presunto schema, definito “classico” dagli inquirenti, prevedeva il trasferimento degli orologi tra Spagna e Andorra separando fisicamente il prodotto dalla documentazione fiscale. In questo modo, secondo l’accusa, si evitavano le dichiarazioni doganali. In alcuni casi, gli oggetti sarebbero stati spediti senza fattura.

Figura centrale dell’indagine è l’imprenditore Diego G.C., già arrestato nel 2025 con accuse di contrabbando e riciclaggio. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il suo ruolo e i legami con i clienti coinvolti.

Le cifre emerse sono rilevanti: Partey avrebbe speso oltre 400mila euro per tre orologi, Bernat circa 367mila e Silva quasi 300mila. Carvajal, invece, avrebbe acquistato un Rolex Daytona da 64.800 euro nel 2021.

L’indagine resta aperta e punta a definire con precisione il livello di coinvolgimento dei calciatori, che al momento vengono considerati figure secondarie rispetto agli organizzatori del presunto sistema.