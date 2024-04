Scandalo in Turchia, il Fenerbahce abbandona il campo in Finale Supercoppa: il motivo

Perché il Fenerbahce ha abbandonato il campo durante la Finale di Supercoppa di Turchia dopo 1 minuto di gioco? Svelato il motivo di quanto è accaduto in Turchia con uno scandalo che va avanti da settimane a causa di quello che è accaduto allo storico club turco.

Lo scorso 17 marzo c'è stato un grave episodio in Turchia quando c'è stata l'invasione di campo e la violenta aggressione degli ultrà del Trabzonspor nei confronti dei giocatori del Fenerbahce dopo la partita di campionato rimontata 2-3 da parte del Fenerbahce. La Federcalcio turca però non ha dato nessun segnale deciso second il club che ora protesta e minaccia di lasciare il campionato. Questo il motivo della protesta del Fenerbahce che ha schierato in Finale Supercoppa contro il Galatasaray la squadra U19 e ha anche abbandonato il campo dopo 1 minuto di gioco.