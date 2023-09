Sassuolo-Juventus 4-2, Berardi fa disperare Allegri: follia di Gatti nel finale

Sconfitta esterna per la Juventus che, al Mapei Stadium, perde col punteggio di 4-2. I bianconeri erano riusciti anche a metterla sul 2-2, prima del gol decisivo di Pinamonti. Nel finale follia di Gatti: Szczesny batte una punizione dal fondo, Gatti pressato - pur consapevole ma forse annebbiato dalla stanchezza - fa un retropassaggio in porta e manda la palla dritta in rete da solo.

Sassuolo Juve 4-2 tabellino

Reti: 13′ Laurienté, 21′ Vina aut., 41′ 95' Berardi, 78′ Chiesa, 82′ Pinamonti, 95' Gatti aut.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi (46′ Viti), Vina; Matheus Henrique, Boloca; Berardi Bajrami, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi. A disp. Pegolo, Theiner, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Castillejo, Volpato Thorstvedt, Defrel

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (60′ Weah), Miretti (46′ Fagioli), Locatelli (83′ Milik), Rabiot, Kostic (46′ Iling); Vlahovic (75′ Kean), Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Nicolussi Caviglia

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: 36′ Rabiot, 51′ Boloca, 55′ Danilo, 58′ Berardi, 64′ Vina, 83′ Pinamonti

