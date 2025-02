Sanremo 25, il curioso caso della manager di Olly: i suoi assistiti hanno vinto 4 degli ultimi 5 Festival

Sanremo 2025 è giunto al termine poche ore fa. A vincere la kermesse musicuale è stato Olly con la sua "Balorda nostalgia". La sua vittoria ha portato non poche polemiche e critiche in sala al Teatro Ariston, con i presenti in sala che avrebbero preferito Giorgia o Achille Lauro. C'è però una curiosà legata ad Olly, in particolare alla sua manager Marta Donà.

Con la vittoria di Olly al Festival di Sanremo 2025 con "Balorda nostalgia", la Donà consolida il suo primato come manager donna con il maggior numero di successi nella storica kermesse. Già lo scorso anno, aveva superato Caterina Caselli nel ruolo di discografica a capo di un'etichetta indipendente.

Ecco i trionfi della professionista legati al Festival:

2013: Marco Mengoni con "L’Essenziale"

2021: Måneskin con "Zitti e buoni"

2023: Marco Mengoni con "Due vite"

2024: Angelina Mango con "La Noia"

2025: Olly con "Balorda nostalgia"

A questi successi si aggiungono due secondi posti di Francesca Michielin (nel 2016 e nel 2021 con Fedez) e una prestigiosa vittoria all’Eurovision Song Contest con i Måneskin.