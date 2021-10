Rubate le auto di Spalletti e della moglie di Demme: la polizia a lavoro per restituirle ai proprietari

Napoli calcio - A Castel Volturno il Napoli lavora per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona ma, nelle ultime ore, sono arrivate due notizie non piacevoli per Spalletti e Demme.

Rubate le auto di Spalletti e della moglie di Demme

Luciano Spalletti

Infatti, secondo quanto riferisce AreaNapoli, due giorni fa è stata rubata l'auto della moglie di Diego Demme, in zona parco Virgiliano, e, nelle ultime ore, quella di mister Luciano Spalletti nei pressi dell’Hotel Britannique. Episodi spiacevoli che, purtroppo, accadono in ogni parte d'Italia ma la speranza è che le forze dell’ordine possano ritrovare le vetture scomparse e restituirle ai proprietari.