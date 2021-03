Ultime notizie calcio Napoli - Roma in vantaggio sullo Shakhtar Donetsk ma non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca. Si è fermato, infatti, per un problema di natura muscolare Mkhitaryan, tra i più in forma tra le fila dei giallorossi, che ha chiesto il cambio. Da valutare le sue condizioni, ricordando che tra dieci giorni i capitolini affronteranno il Napoli allo stadio Olimpico.