Gialli in trionfo, Meret prende il volo e Zielinski cecchino: tutte le immagini della seduta odierna | FOTOGALLERY CN24

Calcio Napoli - Si è conclusa da poco la seduta mattutina d'allenamento del quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro per la SSC Napoli. Tanti gli spunti di interesse offerti da questa sessione, a partire dall'esercitazione tattica in vista della gara contro l'Adana Demirspor di domani fino ad arrivare alla partitella a campo ridotto. Protagonista con una splendida doppietta Stanislav Lobotka, con la squadra in casacca gialla che si è imposta per 3-2.

Ritiro Napoli Castel di Sangro, gli scatti della seduta odierna

Tutti i momenti salienti di questa sessione sono stati immortalati poi per CalcioNapoli24.it dal fotografo Ciro De Luca. In allegato, in tal senso, tutti gli scatti.