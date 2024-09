Rinvio Genoa-Juventus? Partita a rischio: problema serio al VAR

Rinvio Genoa-Juventus? Arrivano incredibili notizie dallo stadio Luigi Ferraris dove c'è un serio rischio rinvio per Genoa Juve a causa di un problema al VAR che può compromettere tutto.

Rinvio Genoa-Juventus, la decisione

Notizie calcio - A rischio rinvio la partita Genoa Juventus per un problema al VAR. Infatti, potrebbe non giocarsi Genoa Juve, la gara che è già da disputarsi a porte chiuse dopo gli scontri nel derby con la Sampdoria al 'Ferraris', e che ora potrebbe infatti non iniziare.

Genoa Juventus è in programma alle ore 18:00 ed è da capire se ci può essere un rinvio della partita o un ritardo nell'orario. Il motivo? Questo problema al VAR che legato ad un incendio che ha avvolto la batteria tampone di un gruppo di continuità elettrica nella stanza del Var.

Tutti sono a lavoro per provare a risolvere il problema, ma c'è il rischio rinvio di Genoa-Juve.