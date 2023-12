SKY - Infortunio Dybala: rientro fissato, la notizia per Roma-Napoli

Ultime notizie sulle condizioni di Paulo Dybala dopo l'infortunio in Roma Fiorentina. Svelati i tempi di recupero con il rientro del giocatore giallorosso già fissato in vista delle prossime partite.

Roma Napoli: rientro Dybala e tempi di recupero

Costretto a lasciare il campo in Roma Fiorentina per un problema ai flessori, saranno confermati i tempi di recupero di Dybala nelle prossime ore quando svolgerà gli esami per approfondire la situazione. Al momento sarebbero però escluse lesioni, con Dybala pronto a tornare in campo nella sfida contro il Napoli del prossimo 23 dicembre. L'ex Juve salterà quindi i match contro Sheriff e Bologna. 10 giorni di stop per poi tornare in campo per Roma Napoli. Anche per Azmoun 10 giorni di stop.