Repubblica - Napoli-Udinese, Spinazzola in dubbio: scelto il sostituto, non è titolare da 6 mesi

Ultime notizie SSC Napoli - Non arrivano buone notizie per Conte dalla rifinitura della sfida contro l'Udinese, perché c'è l'infortunio per Spinazzola che non è al top per un mal di schiena. L'edizione di Repubblica svela chi sarà il suo sostituto in caso di forfait:

"Se non dovesse farcela a giocare dal primo minuto, sarebbe già pronta l’alternativa. Toccherebbe a Pasquale Mazzocchi. Il 29enne di Barra può essere impiegato su entrambe le fasce: nasce esterno destro difensivo, ma può essere schierato pure sulla corsia mancina. Se toccasse a lui, ritroverebbe la maglia da titolare dopo quasi 6 mesi. Mazzocchi ha giocato dall’inizio per l’ultima volta il 26 settembre in Coppa Italia con il Palermo. In campionato, invece, l’ultima presenza dal 1’ risale al 15 settembre nel 4- 0 rifilato al Cagliari. In quell’occasione il Napoli aveva ancora l’abito tattico provato durante i ritiri estivi (il 3-4-2-1)".