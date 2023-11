Real Madrid-Napoli, i convocati di Mazzarri: in tre out per infortunio | FOTO

Notizie calcio. Walter Mazzarri ha reso nota la lista dei convocati per la gara di domani sera in casa del Real Madrid, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Real Madrid-Napoli, convocati Mazzarri

Assenti gli infortunati Olivera, Mario Rui e Lindstrom, oltre a Demme che non è inserito in lista Uefa. Questi i convocati:

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Eljif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor