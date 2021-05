CALCIO NAPOLI - Nel consueto report pubblicato dalla Lega di serie A per Spezia-Napoli, c'è un dato impressionante che riguarda Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è al primo posto per quanto riguarda la velocità in sprint. Nello specifico, il numero 9 azzurro ha raggiunto i 32.74 km/h.